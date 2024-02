Zusammen mit Partnern hat die Universität Hohenheim untersucht, wie sich aus alten Backwaren durch Vergärung Bioethanol herstellen lässt. Eine Pilotanlage bei einer Bäckerei in Friedrichshafen läuft kostendeckend. Die Universität Hohenheim hat zusammen mit Forschungspartnern ein Verfahren zur Produktion von Bioethanol aus altem Brot durchgeführt. Motivation war das hohe Aufkommen an alten Backwaren. Sie zählen laut Mitteilung der Uni zu den am häufigsten weggeworfenen Lebensmitteln. Im Bundesgebiet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...