Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Börsenradio Schlussbericht Mo., 26.02.24: DAX mit kleinem Plus und kleinem RekordRheinmetall großer Rekord - CFO Gerresheimer Interview Optimismus ist etwas Gutes. Aber zu viel Optimismus an der Börse schadet eher. Heißt es. Trotzdem will niemand etwas von einer Korrektur wissen, sodass der DAX auch am Montag ein Rekordhoch markiert. 17.452 lautet die aktuelle Bestmarke. Am Ende des Tages standen beim DAX 17.423 Punkte, 4 mehr als am Freitag. Dagegen beim MDAX weiter die schon fast gewohnten roten Vorzeichen. 25.786 Punkte bedeuten ein Minus von 0,8 %. Der Euro mit 1,0850 wieder fester zum US-Dollar. Öl nahezu unverändert. Gold auf hohem Niveau, ein halbes Prozent leichter, 2.027 ...

