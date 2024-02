Wie geht es für den DAX am Dienstag weiter? Neues Rekordhoch oder eine Korrektur auf hohem Niveau? Außerdem im Fokus: die Aktien von Munich Re und Puma. Nach zuletzt drei Bestmarken des DAX in Folge ist die Rekordjagd am Dienstag zunächst abgebrochen. Der deutsche Leitindex lag im frühen Handel moderat im Plus bei 17 429 Punkten. Am Vortag hatte er mit 17 460 Zählern eine Höchstmarke erklommen."Für den heutigen Dienstag sollte man sich zunächst auf ...

