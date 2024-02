Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Straumann Group weist für das Gesamtjahr einen Umsatz von CHF 2,4 Mrd. und ein organisches Wachstum von 9,8% aus, wobei starke negative Währungseinflüsse zu einem Wachstum in Schweizer Franken von 3,9% führten, so das Unternehmen in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...