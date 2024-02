ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat Easyjet auf "Buy" mit einem Kursziel von 820 Pence belassen. Im Vereinigten Königreich (UK) hätten Reiseveranstalter den Verkauf von Reisen bis zum Beginn der Billigflug- und selbstorganisierten Aktivitäten dominiert, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erhebliche Marktanteilsverluste der Pauschalreiseanbieter seien die Folge gewesen. Die erfolgte Stabilisierung geht ihm zufolge unter anderem auf den Reiseschutz namens ATOL (Air Travel Organiser's Licence) zurück sowie auf Innovationen und das Angebot differenzierter Produkte. Easyjet Holidays habe zwar nur einen geringen Marktanteil in UK, aber ein großes Potenzial./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 16:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2024 / 16:56 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B7KR2P84

