Nach zwei Jahren als CEO scheidet Constantin Eis auf eigenen Wunsch aus dem Lichtblick-Vorstand aus. Interims-Nachfolger wird As Tempelmann. Constantin Eis legt sein Mandat als Geschäftsführer (CEO) der Lichtblick GmbH auf eigenen Wunsch Ende März nieder. Das teilte das Ökostromunternehmen aus Hamburg mit. In der Zwischenzeit übernimmt As Tempelman, CEO von Eneco und Vorsitzender des Verwaltungsrates, die Rolle des Interim-CEO. LichtBlick ist eine 100-prozentige Tochter des niederländischen Energiekonzerns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...