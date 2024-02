© Foto: Daniel Vogl/dpa



Der Sportartikelkonzern Puma will trotz Belastungen durch die Abwertung des argentinischen Peso seine Dividende stabil halten. Die Aktie legt zu. Puma behält seine Dividende unverändert bei, nachdem die Abwertung des argentinischen Peso die Profitabilität im vierten Quartal belastet hatte. Der Sportartikelkonzern geht davon aus, dass die geopolitischen Spannungen und die Inflation die Verbraucherstimmung insbesondere in der ersten Jahreshälfte 2024 weiter dämpfen werden. Das Unternehmen gab am Dienstag bekannt, dass es der Hauptversammlung am 22. Mai für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende in Höhe von 82 Cent pro Aktie vorschlagen wird, die er auch für das Vorjahr gezahlt hat. Der …