Das vom KIT geleitete Förderprojekt namens RISEnergy wendet sich gezielt auch an kleine und mittelständische Unternehmen. Die EU übernimmt die Betriebskosten der Forschungs-Infrastruktur sowie Reise- und Unterkunftskosten. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist es mitunter schwer, Forschungsinstitute zu finden, die bereit sind, bei der Entwicklung und Erprobung ihrer Innovationen zu unterstützen. Hier setzt das vom Karlsruher Institut für Technologie KIT geleitete EU-Förderprojekt RISEnergy (Research Infrastructure Services for Renewable Energy) an: Es soll Unternehmen den Zugang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...