Berlin - Nach Jahrzehnten auf der Flucht ist Daniela Klette, früheres Mitglied der Terrorvereinigung RAF, in Berlin festgenommen worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Verden am Dienstag dem "Spiegel". Sie habe demnach keinen Widerstand geleistet.



Die "Bild" schreibt unterdessen unter Berufung auf Sicherheitskreise, dass die Festnahme am Montagabend in Berlin-Kreuzberg erfolgt sein soll. Die Staatsanwaltschaft Verden und das Landeskriminalamt Niedersachsen fahnden bereits seit Jahrzehnten nach drei sogenannten "RAF-Rentnern", zu denen auch Klette zählt.



Klette wird der dritten Generation der RAF zugerechnet, sie war Ende 1989 bzw. Anfang 1990 in den Untergrund abgetaucht. Die Festgenommene stand auf der Fahndungsliste bekannter Personen des BKA. Den "RAF-Rentnern" wird versuchter Mord vorgeworfen, außerdem sollen sie im Zusammenhang mit mehreren Raubstraftaten stehen.

