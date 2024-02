München (ots) -36 Comedians. 18 Battles. In der neuen Joyn-Comedyshow "Comedy Battle" treten die Comedians in Duellen gegeneinander an, um die Gegnerin oder den Gegner von der Bühne zu scherzen. Über den Battle-Sieg entscheidet eine Jury aus drei Comedy-Expert:innen. Joyn zeigt die sechs Folgen "Comedy Battle" im Sommer. Wer bringt das Publikum zum Lachen? Wer setzt den pointiertesten Witz? Wer lacht zuletzt? Produziert wird die Comedyshow aktuell von STARKL film in Berlin.Über JoynAuf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 25.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.Pressekontakt:Frank WolkenhauerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1158frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingNadine VadersTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1161nadine.vaders@seven.oneJoynEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5723012