AKTIONÄR-Leser können sich über einen weiteren Verdoppler freuen. In Ausgabe 08/2023 hat DER AKTIONÄR die Aktie des Biotech-Unternehmens Krystal Biotech im Rahmen der Rubrik Hot-Stock der Woche bei 69,00 Euro zum Kauf empfohlen. Am heutigen Dienstag notiert das Papier nach einem Kurssprung von satten 41 Prozent am Montag bei 144,00 Euro.Das Unternehmen hat am Montag enorm starke Zahlen vorgelegt, die die Erwartungen des Marktes förmlich pulverisieren konnten. Der Umsatz lag im vierten Quartal bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...