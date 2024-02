Aerocompact erweitert sein Gestellsystem für Module im Hochformat. Das spare Platz auf den Flachdächern. Um Solarmodule auf dem Flachdach im Hochformat zu platzieren, bietet die österreichische Aerocompact in Europa eine Erweiterung ihres Gestellsystems an. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich um eine Ergänzung für das schienenbasierte Flachdachsystem Compactflat SN2. Mit der neuen Variante SN2 Q PLUS lassen sich Solarmodule mit einer Größe von bis zu 1310 x 2500 mm jetzt auch im Hochformat ...

