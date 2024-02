EQS-News: ProCredit Holding AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Aufsichtsrat beschließt Erweiterung des Vorstands der ProCredit Holding AG zum ersten April dieses Jahres



Aufsichtsrat beschließt Erweiterung des Vorstands der ProCredit Holding AG zum ersten April dieses Jahres Frankfurt am Main, 27. Februar 2024 - Der Aufsichtsrat der ProCredit Holding AG hat Herrn Christoph Beeck und Herrn George Chatzis mit Wirkung zum ersten April 2024 für drei Jahre als Vorstandsmitglieder bestellt. Christoph Beeck (Jahrgang 1977) ist seit 2022 für die ProCredit Gruppe tätig, zuletzt als Mitglied des Vorstands der ProCredit Bank AG in Frankfurt. Er wird innerhalb des Vorstands der ProCredit Holding AG für Human Resources, Internal Audit, Compliance sowie Administration und Translation zuständig sein. Als "gelernter Banker" mit Master Abschluss in Banking und Finance hat Herr Beeck umfassende Kenntnisse im Finanzsektor und umfangreiche Managementerfahrung, die er in verschiedenen Funktionen, Einheiten und Regionen in seinen früheren Führungspositionen bei einer deutschen Großbank erworben hat. George Chatzis (Jahrgang 1977) startet zum ersten April 2024 bei der ProCredit Holding AG und soll innerhalb des Vorstands nach einer Onboarding-Phase die Aufgaben des Chief Risk Officers übernehmen. Nach verschiedenen Berufsstationen in Führungspositionen im europäischen Ausland und zuletzt als Managing Direktor bei einer internationalen Bank in Deutschland, bringt er umfangreiche Fachkenntnisse und Branchenerfahrung mit. Rainer Ottenstein, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ProCredit Holding AG kommentiert: "Mit dieser Entscheidung erweitern wir den Vorstandskreis nicht nur um zusätzliche Fachkompetenzen, sondern auch um zwei sehr erfahrene Manager, die beide aus ihren bisherigen beruflichen Stationen weiteres Know-how mitbringen, um die ProCredit Gruppe bei der Umsetzung ihrer ambitionierten Strategie zu unterstützen. Im Namen des Aufsichtsrats freue ich mich daher sehr, sie im Vorstand der ProCredit Holding begrüßen zu dürfen und wünsche ihnen viel Erfolg bei Ihrer Vorstandstätigkeit." Unverändert gehören zudem Hubert Spechtenhauser (Vorsitzender), Eriola Bibolli, Christian Dagrosa und Dr. Gian Marco Felice dem Vorstand der ProCredit Holding AG an. Alle oben genannten Ernennungen stehen unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die zuständigen Regulierungsbehörden. Kontakt: Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37 138,

E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com Über die ProCredit Holding AG Die ProCredit Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest GmbH und ProCredit Staff Invest GmbH & Co KG (Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter), die KfW, die niederländische DOEN Participaties BV und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD). Die ProCredit Holding AG unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/



