Die Siemens-Aktie hat die Konsolidierungsbewegung, die Anfang des Jahres eingesetzt hat, inzwischen beendet. Am Dienstag klettert der DAX-Titel im freundlichen Marktumfeld auf ein neues Rekordhoch. Schwung verleiht dabei eine positive Studie von Jefferies, die dem Industriekonzern noch viel Potenzial zuspricht.Die Siemens-Aktie sei zwar vielleicht nicht so eine interessante Wette auf das Thema KI wie die des französischen Konkurrenten Schneider Electric, so Analyst Simo Toennessen. Dennoch erscheine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...