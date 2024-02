Schleswig-Holstein hat 2023 doppelt so viel Strom aus Wind- und Solarenergie exportiert als selbst verbraucht. Das Volumen hätte rechnerisch ausgereicht, um ganz Hamburg zu versorgen. Noch nie hat das Bundesland Schleswig-Holstein so viel Grünstrom erzeugt und exportiert wie 2023. Das zeigen Berechnungen des größten Netzbetreibers des Landes, Schleswig-Holstein Netz (SH Netz). Insgesamt betrug der Export in die angrenzenden Bundesländer rund 11.370.000 Megawattstunden (MWh). Das waren mehr als zwei ...

