Schindellegi SZ / Danzig - Kühne+Nagel hat ein neues Umschlagzentrum am Seehafen von Danzig (Gdansk) eröffnet. Mit der neuen Anlage will das Transportunternehmen seine Präsenz im Baltikum erhöhen. Kühne+Nagel hat ein neues Cross-Dock-Zentrum am Tiefseehafen von Danzig eröffnet. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, werden auf dem Umschlagplatz mit einer Fläche von mehr als 3300 Quadratmetern Güter umgeschlagen, die auf den wöchentlichen Linien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...