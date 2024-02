San Jose, Kalifornien, und Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Erweiterte Telekommunikationsplattform mit maximaler Auswahl an anwendungsoptimierten Servern führt zu verbesserter Leistung bei gleichzeitiger Energieeffizienz - Offene und Multi-Architektur-Optionen, einschließlich globaler Fertigung und ServicesSupermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, bietet ein erweitertes Portfolio an zweckmäßigen Infrastrukturlösungen zur Beschleunigung der Leistung und Steigerung der Effizienz bei 5G- und Telekommunikations-Workloads. Mit einem der vielfältigsten Angebote der Branche ermöglicht Supermicro seinen Kunden, öffentliche und private 5G-Infrastrukturen mit verbesserter Leistung pro Watt und Unterstützung für neue und innovative KI-Anwendungen zu erweitern. Als langjähriger Verfechter offener Netzwerkplattformen und Mitglied der O-RAN Alliance umfasst das Portfolio von Supermicro Systeme mit Intel® Xeon® Prozessoren der 5. Generation, AMD EPYC Prozessoren der Serie 8004 und dem NVIDIA Grace Hopper Superchip."Supermicro erweitert sein breites Portfolio an nachhaltigen und hochmodernen Servern, um den anspruchsvollen Anforderungen der 5G- und Telco-Märkte sowie der Edge-KI gerecht zu werden", sagt Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. "Bei unseren Produkten geht es nicht nur um Technologie, sondern um greifbare Kundenvorteile. Mit unserer Building Block-Architektur bringen wir die KI-Funktionen des Rechenzentrums schnell an den Netzwerkrand. Unsere Produkte ermöglichen es den Betreibern, ihren Kunden neue Möglichkeiten bei verbesserter Leistung und geringerem Energieverbrauch anzubieten. Unsere Edge-Server enthalten bis zu 2 TB Hochgeschwindigkeits-DDR5-Speicher, 6 PCIe-Steckplätze und eine Reihe von Netzwerkoptionen. Diese Systeme sind auf eine höhere Energieeffizienz und Leistung pro Watt ausgelegt und ermöglichen es den Betreibern, leistungsstarke, maßgeschneiderte Lösungen für ihre individuellen Anforderungen zu entwickeln. Das gibt unseren Kunden die Gewissheit, dass sie in zuverlässige und effiziente Lösungen investieren."Erfahren Sie mehr über das Supermicro 5G- und Telco-Portfolio unter www.supermicro.com/5gAuf dem MWC, der vom 26. bis 29. Februar in Barcelona stattfindet, stellt Supermicro eines von mehreren neuen Systemen vor, die den NVIDIA Grace Hopper Superchip verwenden. Das hochdichte ARS-111GL-NHR System in einem kompakten 1U-Gehäuse verfügt über eine integrierte CPU und einen H100-Grafikprozessor, einen NVLink® Interconnect mit niedriger Latenz von 900 GB/s, bis zu 576 GB kohärenten Speicher und 2 PCIe 5.0 x16-Steckplätze, die NVIDIA BlueField®-3 oder ConnectX®-7 unterstützen. Diese leistungsstarke Kombination von Funktionen, die in einem kompakten Formfaktor verfügbar ist, macht die Plattform ideal für LLM- und generative KI-Anwendungen sowie für Training und Inferenzierung im 5G-Kern. Die Vielseitigkeit der Plattform ermöglicht es unseren Kunden, unsere Lösungen an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen, und gibt ihnen die Kontrolle über ihre Infrastruktur.Supermicros ultrakurze 5G Edge-Plattform, der SYS-211E, nutzt den Intel Xeon Prozessor der 5. Generation, um die Leistung pro Watt um 36%* gegenüber der vorherigen Generation zu verbessern. Dieses Ergebnis ermöglicht es Kunden, sowohl öffentliche Telekommunikations- als auch private 5G-Netzwerke mit erhöhter Effizienz zu betreiben, um mit dem zunehmenden Netzwerkverkehr Schritt zu halten und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken. Der 2U-Formfaktor mit Frontzugang, der weniger als 300 mm misst, wurde in Übereinstimmung mit den NEBS-Level-3-Richtlinien entwickelt und bietet bis zu 2 TB DDR5-5600-MHz-Speicher sowie bis zu 6 konfigurierbare PCIe-5.0-Steckplätze für Zusatzkarten, die Vielseitigkeit und Leistung in einem hochdichten Gehäuse bieten. Das Chip-Down-Modell dieses Systems, das SYS-211E-FRN13P, bietet eine kommerzielle COTS-DU-Plattform für Open RAN-Implementierungen mit 12 integrierten 25-GbE-Netzwerkanschlüssen, integrierter SyncE- und GNSS-Timing-Unterstützung und Intel vRAN Boost. Das System ist in Bezug auf Kosten, Größe und Energieverbrauch optimiert und bewältigt große Datenmengen am Rande des Netzes über mehrere Zellkonfigurationen hinweg, einschließlich massiver MIMO-Streams.Das AS -1115S-FWTRT System ist mit dem AMD EPYC 8004 Series Prozessor ausgestattet und bringt die neuesten EPYC CPUs an den Rand. Die Konfiguration ist für eine hohe Effizienz und einen geringeren Stromverbrauch optimiert, was sie zu einer idealen Plattform für Telekommunikations- und Edge-Anwendungen macht. Supermicro verstärkt diese Vorteile mit einem 1U-Formfaktor mit geringer Tiefe und Front-Access IO, mit bis zu 576GB DDR5-4800 MHz Speicher, 2 10 GbE Netzwerk-Ports, 2 PCIe 5.0 x16 FHFL Slots und 1 PCIe 5.0 x16 Low Profile Slot.Supermicro auf dem MWC BarcelonaSupermicro wird auf dem MWC Barcelona 2024 eine breite Palette von Lösungen für den 5G- und Telco-Markt vorstellen. Der Supermicro-Stand umfasst Systeme mit Intel-, AMD- und NVIDIA-CPUs und -GPUs. Dies umfasst eine Reihe von Netzwerkservern, Speicherlösungen, flüssigkeitsgekühlte Server und eine Reihe von Systemen für Open RAN-Installationen. Darüber hinaus wird Supermicro eine interaktive Einzelhandelslösung mit einem 3D-Avatar vorführen, die das Einkaufserlebnis in den Geschäften verbessern soll. Weitere Live-Demonstrationen umfassen private 5G und eine O-RAN-konforme virtualisierte RAN-Software (vRAN) mit Wind River.Am Supermicro-Stand werden auch die folgenden Systeme vorgestellt:- Das leistungsstarke und vielseitige SuperEdge-System SYS-211SE-31D/A ist ein Multi-Node-System mit drei unabhängigen Nodes, die jeweils mit einem Intel Xeon-Prozessor der 5. Generation, drei PCIe 5.0 x16-Steckplätzen und bis zu 2 TB DDR5-Speicher ausgestattet sind. Dieses 2U-System verfügt außerdem über Front-E/A und einen großen Betriebstemperaturbereich und eignet sich aufgrund seiner geringen Tiefe hervorragend für den Einsatz außerhalb von Rechenzentren.- Supermicros Hyper-E System, das SYS-221HE, ist eine High-Density-Plattform mit zwei 5th Gen Intel Xeon Prozessoren in einem 2U-Formfaktor mit geringer Tiefe. Das System bietet Platz für bis zu 3 NVIDIA-GPUs mit doppelter Breite, darunter die NVIDIA H100, A10, L40S, A40 und A2. Mit seiner hohen Leistung in einem kompakten Formfaktor ist der Hyper-E für anspruchsvolle Workloads optimiert, einschließlich KI-Training und Inferencing am Netzwerkrand.- Das Supermicro AS -1115SV ist ein kostenoptimiertes Einzelprozessorsystem mit einem AMD EPYC 8004 Series Prozessor in einem 1U-Formfaktor. Mit bis zu 576 GB DDR5-Speicher, 3 PCIe 5.0 x16-Steckplätzen und bis zu 10 Hot-Swap-fähigen 2,5-Zoll-Laufwerkseinschüben ist dieses System für den Einsatz im Rechenzentrum bestens geeignet.Sehen Sie die neuen 5G-, KI- und Edge-Systeme von Supermicro auf dem MWC Barcelona vom 26. bis 29. Februar 2024 in Halle 2, Stand 2D35; auf dem Supermicro-Stand werden Live-Demonstrationen gezeigt, darunter Edge-KI, private Netzwerke und Edge-Cloud-Lösungen.Supermicro wird auch an den Ständen von Intel, AMD, ARM, Fujitsu, Samsung und Vodafone vertreten sein.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen als Erstes auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Hersteller umfassender IT-Lösungen mit Servern, KI, Speicher, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro im Design von Motherboards, Stromversorgungen und Gehäusen stellt eine zusätzliche Unterstützung für unsere Entwicklung und Produktion dar und ermöglicht unseren globalen Kunden, Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge durchzuführen. Unsere Produkte werden in unseren eigenen Werken (in den USA, Asien und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt, wobei wir unsere globalen Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz nutzen und sie im Hinblick auf die Verbesserung der Gesamtbetriebskosten und die Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimieren. Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Produkte genau für ihre Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer umfangreichen Familie von Systemen auswählen. Diese bestehen aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützen einen umfassenden Satz an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- und Datenspeichern, GPUs sowie Netzwerk-, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung).