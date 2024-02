Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handelstag am Dienstag zwar knapp im Minus beendet. Nach einem trägen Handelsstart hatten starke Roche-Bons dem SMI allerdings am Nachmittag noch ins Plus verholfen. Und ohne die Unterstützung des Schwergewichts wäre der Aktienindex am Ende um rund 20 Punkte tiefer aus dem Handel gegangen. Insgesamt war am Schweizer Markt aber von einer Verschnaufpause nach dem Rally von letzter Woche die Rede, die sich ...

