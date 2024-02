Insgesamt wurde im Jahr 2023 Gemüse auf gut 121 500 Hektar im Freiland angebaut. Damit sank die Freilandanbaufläche gegenüber 2022 um 3 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, befanden die größten Gemüseanbauflächen im Freiland sich 2023 in Nordrhein-Westfalen mit gut 26 200 Hektar. In Niedersachsen mit 22 000 Hektar, in...

