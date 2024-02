Im Jahr 2023 wurden in Sachsen durch 39 Betriebe 736 Tonnen Strauchbeeren geerntet. Das waren fast doppelt so viele Beeren wie im Dürrejahr 2022. Die Frühsommertrockenheit führte aber auch in diesem Jahr zu Ertragseinbußen durch geringeren Fruchtansatz. Des Weiteren kam es aufgrund von Absatzschwierigkeiten teilweise dazu, dass keine komplette Ernte erfolgte....

