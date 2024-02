Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Personalie

Verwaltungsratspräsident der Glarner Kantonalbank unerwartet verstorben



28.02.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (SIX) und gemäss Art. 16 KR (BX)

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung

Gemäss Art. 53 KR Glarus, 28. Februar 2024 - Martin Leutenegger, Verwaltungsratspräsident der Glarner Kantonalbank, ist im Alter von 57 Jahren unerwartet verstorben. Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und die Mitarbeitenden sprechen den Angehörigen ihr aufrichtiges Beileid aus. An einer ausserordentlichen Sitzung des Verwaltungsrats wurde Urs P. Gnos als neuer Verwaltungsratspräsident der Glarner Kantonalbank gewählt. Martin Leutenegger war seit 2008 Präsident des Verwaltungsrats der Glarner Kantonalbank. Überdies war er Mitglied sowohl im Strategie- und Personalausschuss wie auch im Risikoausschuss des Verwaltungsrats. Die Glarner Kantonalbank verliert in Martin Leutenegger einen äusserst kompetenten und umsichtigen Präsidenten und Kollegen, der in den vergangenen 16 Jahren einen grossen Beitrag zur positiven Entwicklung der Glarner Kantonalbank geleistet hat. Er hat sich stets mit enormem Engagement für die Glarner Kantonalbank und fürs Glarnerland eingesetzt. Er wird vom Verwaltungsrat, von der Geschäftsleitung wie auch von den Mitarbeitenden schmerzlich vermisst werden.



An einer ausserordentlich einberufenen Sitzung des Verwaltungsrats wurde Urs P. Gnos, bisheriger Vizepräsident des Verwaltungsrats, in Anwendung von Art. 15 Abs. 3 der Statuten als neuer Verwaltungsratspräsident der Glarner Kantonalbank für die verbleibende Amtsdauer gewählt. Urs P. Gnos gehört dem Verwaltungsrat der Glarner Kantonalbank seit 1. Juli 2009 an. Beruflich ist er Partner bei der Anwaltskanzlei Walder Wyss AG in Zürich und übt verschiedene Verwaltungsratsmandate aus. Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit für die Glarner Kantonalbank und als Bürger von - sowie aufgewachsen in - Glarus Süd ist er mit Land und Leuten bestens vertraut. Das Amt des Vizepräsidenten übernimmt ab sofort Dr. Konrad Marti. Kontakt:

Ariane Riedi Wirth

Bereichsleiterin Unternehmenssteuerung

Glarner Kantonalbank

8750 Glarus

Telefon: +41 (0)55 646 71 30

E-Mail: ariane.riedi.wirth@glkb.ch

Ende der Adhoc-Mitteilung