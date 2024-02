AMSTERDAM (dpa-AFX) - Beim Medizintechnikkonzern Philips kommt es zu einem Wechsel im Finanzressort. So werde Charlotte Hanneman zum 1. Oktober Abhijit Bhattacharya nachfolgen, der in den Ruhestand trete, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Amsterdam mit. Hanneman werde bereits zum 1. Juni in den Vorstand eintreten. Die neue Finanzchefin verfüge über 20 Jahre Erfahrung in der Medizintechnik- und Pharmabranche, hieß es. Bhattacharya war seit 2015 im Vorstand und kann auf 37 Jahre bei Philips zurückblicken. Die Hauptversammlung muss am 7. Mai der Personalie noch zustimmen./nas/stk