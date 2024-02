Unterföhring (ots) -Erfolgreicher Show-Neustart auf ProSieben: Die erste Ausgabe der neuen Prime-Time-Show "Wer isses?" macht den Sender am Dienstagabend klar zum Prime-Time-Sieger. Starke 11,3 Prozent der Zuschauer:innen in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.) versuchen mit den Comedians Chris Tall und Ralf Schmitz den besonderen Berufen, seltenen Hobbys und überraschenden Merkmalen unbekannter Kandidatinnen und Kandidaten auf die Schliche zu kommen. Insgesamt stellen schöne 3,93 Mio. Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 J.) ihre eigene Menschenkenntnis mit der neuen Show aus der Feder der britischen Comedy-Legende James Corden auf die Probe."Wer isses?" - die nächste Ausgabe am Dienstag, 5. März, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 28.02.2024 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Carina CastrovillariContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingLaura Stephanphone: +49 (0) 89 95 07 - 1162email: laura.stephan@seven.oneInfos & Fotos: www.presse.prosieben.deProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5723642