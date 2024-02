Berlin - Laut SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert verzeichnen auch die Sozialdemokraten überdurchschnittlich steigende Mitgliederzahlen seit Anfang Januar. Das sei wichtig und würde gerade von Mitgliedern in Regionen, "wo es schwierig ist", als Ermutigung erlebt, sagte er am Mittwoch den Sendern RTL und ntv.



Der SPD-Generalsekretär nannte unter anderem Thüringen, wo ein Wahlkampf anstehe und es auch Brandanschläge auf die Privathäuser von Mitgliedern gegeben habe. "Dass die jetzt nicht die Fahne einrollen, sondern sagen, ich fühle mich ermutigt von den Demos und von den Leuten, die sagen, jetzt erst recht, ich engagiere mich, das ist in einer schwierigen Situation trotzdem ein Lichtschein am Ende des Tunnels", so Kühnert.

