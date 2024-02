Bitcoin Kurs nahe 60.000 Dollar - Coinbase Aktie gefragt

Mit über 58.600 Dollar nähert sich der Bitcoin (USD) am Mittwochmorgen auch der psychologischen 60.000-Dollar-Marke. Zugpferd Nummer eins bleibt das heranrückende Bitcoin-Halving. Zudem lockt spätestens auch jetzt das Rekordhoch. Auch die Coinbase kann im Windschatten der Bitcoin-Rallye weiter zulegen.

Nicht zuletzt die Rekordlaune an den Börsenplätzen dies- und jenseits des Atlantiks dürfte die Kursanstiege begünstigt haben. Europäische Zentralbank (EZB) übt scharfe Kritik an Bitcoin - Rekordrallye an Aktienmärkten könnte Hausse beflügeln Den Preisfantasien der Anleger scheinen derzeit nur wenige Grenzen gesetzt zu sein. Ausgesprochene Warnungen und Ausrufezeichen vor einem Investment in Bitcoin und Co. werden einmal mehr ignoriert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte in einem Blogbeitrag auf der hauseigenen Webseite wiederholt jüngst deutliche Kritik an Bitcoin geübt. Die Rallye könnte sich im Falle einer weiter anziehenden Risikofreude noch einmal beschleunigen. Der Rekordfunke an den globalen Aktienmärkten dürfte nicht zuletzt auch auf Bitcoin und Co übergesprungen sein. Insbesondere der Hype rund um die Künstliche Intelligenz (KI) sorgt weiterhin für Kauflaune.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.