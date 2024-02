Die fünf Wirtschaftsweisen, genauer gesagt der Sachverständigenrat zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung, kritisieren, dass die Produktions- und Dienstleistungskapazitäten seit Jahren immer langsamer wachsen. Ein Grund: Der Fokus auf Kredite bei Unternehmensfinanzierungen. Warum das für Probleme sorgt und wie sie zu lösen wären.von Holger Clemens HinzAlljährlich im November legen die fünf Wirtschaftsweisen ihr Gutachten zum Zustand der deutschen Wirtschaft vor und geben der Bundesregierung Handlungsempfehlungen. Mit Blick auf die Wachstumsschwäche Deutschlands im internationalen Vergleich kritisieren die Ökonomen seit vielen Jahren das viel zu schwache Potenzialwachstum in Deutschland. Dass die Produktionskapazität - und damit das Wachstumspotenzial - in Deutschland von Jahr zu Jahr langsamer wächst, halten die Wirtschaftsweisen vor allem für ein Versäumnis der Politik. Allerdings machen sie auch die Finanzierungskultur in Deutschland maßgeblich dafür verantwortlich.Die Diagnose der fünf Wirtschaftsweisen ist zwar nicht ganz überraschend, dennoch nicht minder erschütternd. Die Ökonomen betonen, dass die deutsche Wirtschaft deutlich weniger dynamisch wächst als bei unseren europäischen Nachbarn. Das habe dazu geführt, dass es hierzulande während der Coronakrise 2020 zwar keinen scharfen Konjunktureinbruch gegeben habe. Andererseits läge das Wachstum in Deutschland in den Jahren seit 2021 und bis heute deutlich unter dem Durchschnitt ...

