DJ PTA-News: MARNA Beteiligungen AG: Außerordentliche Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heidelberg (pta/28.02.2024/14:35) - Die Aktionäre der MARNA Beteiligungen AG ("MARNA", ISIN DE000A0H1GY2) haben auf der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung sämtlichen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit von mehr als 97,78 Prozent der vertretenen Stimmen zugestimmt. Bei der außerordentlichen Hauptversammlung waren insgesamt 74,83 Prozent des Aktienkapitals vertreten. Unter anderem wurde die Einbringung sämtlicher Geschäftsanteile der H2 Core Systems GmbH im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre sowie die entsprechende Satzungsänderung beschlossen. Darüber hinaus wurde beschlossen, den Sitz und den Namen der MARNA zu ändern. Der Name der Gesellschaft ändert sich zu "H2 Core AG". Die Gesellschaft wird ihren Sitz in Düsseldorf haben.

Als neue Aufsichtsräte gewählt wurden Herr Dr. Jürgen Laakmann, CEO der Enapter AG, Herr Gerrit Kaufhold, CFO der Enapter AG, und Frau Eva Katheder, selbstständige Unternehmensberaterin.

Die vollständigen Abstimmungsergebnisse sind auf der Website von MARNA http://www.marna-beteiligungen.com im Bereich Investor Relations abrufbar.

Über H2 Core:

Die H2 Core Gruppe (H2 Core) entwickelt, fertigt und wartet modular konfigurierbare Komplettanlagen zur Erzeugung, Speicherung und Nutzung von grünem Wasserstoff, die als Plug-and-Play-Systeme innerhalb kürzester Zeit weltweit an fast jedem Ort zum Einsatz kommen können. Die Lösungen von H2 Core sind skalierbar und zukunftssicher ausgerichtet. Sie lassen sich je nach Bedarf an individuelle Kundenbedürfnisse anpassen sowie um technologische Neuerungen ergänzen. H2 Core liefert auf Basis zuverlässiger Eigenentwicklungen das Know-how und die Produkte für die Umsetzung und erfolgreiche Etablierung wasserstoffbasierter Kernsysteme der Energiewende. Damit leistet das Unternehmen einen erheblichen sofortigen Beitrag zu einer weltweit nachhaltigen und ressourcenschonenden Energieversorgung. H2 Core setzt auf eine intensive Zusammenarbeit im globalen Partnernetzwerk und ermöglicht so ein äußerst schnelles globales Roll-Out der wasserstoffbasierten Energiesysteme.

Kontakt:

MARNA Beteiligungen AG

Vorstand Hansjörg Plaggemars Ziegelhäuser Landstr. 3 69120 Heidelberg Phone +49 6221 64924-84 Fax +49 6221 6492472 E-Mail: info@marna-beteiligungen.de

Pressekontakt

Ralf Droz / Doron Kaufmann, edicto GmbH Tel: +49 (0) 69 905505-54 E-Mail: h2core@edicto.de

Weitere Informationen unter http://www.marna-beteiligungen.de

(Ende)

Aussender: MARNA Beteiligungen AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-84 E-Mail: info@marna-beteiligungen.de Website: www.marna-beteiligungen.de

ISIN(s): DE000A0H1GY2 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Hamburg Weitere Handelsplätze: London Stock Exchange

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2024 08:35 ET (13:35 GMT)