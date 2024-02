Das Online-Marktplatzunternehmen eBay Inc. (NASDAQ:EBAY) gerät dank einer starken Unternehmensperformance und einem positiven Ausblick für das kommende Jahr verstärkt in den Fokus der Investoren. Analystenfirma Benchmark hob das Kursziel von eBay Aktien auf 58 USD von zuvor 56 USD an und bestätigte die Empfehlung zum Kauf. Trotz der allgemeinen Herausforderungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...