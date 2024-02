Der Rekordkurs am deutschen Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte fortgesetzt. Der DAX erreichte am Mittwoch dank der Schwergewichte Airbus und Siemens den fünften Tag in Folge eine Bestmarke und überwand erstmals die Marke von 17.600. MDAX und SDAX mussten jedoch Kursverluste hinnehmen.Zum Handelsschluss legte der Leitindex um 0,25 Prozent auf 17.601,22 Punkte zu. Der MDAX konnte dem DAX nicht folgen und verlor 0,30 Prozent auf 25.885,75. Der Small-Caps-Index SDAX büßte sogar 0,83 Prozent auf 13.768,71 ...

