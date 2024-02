(shareribs.com) Frankfurt / New York 28.02.2024 - Die Biotech-Aktien entwickeln sich am Mittwoch uneinheitlich. In Frankfurt können 4SC zulegen, Evotec rutschen hingegen ab. Auch an der Wall Street steht der Sektor unter Abgabedruck. Der DAX notiert kurz vor Handelsschluss 0,2 Prozent fester bei 17.596 Punkten, gestützt von Airbus, MTU Aero Engines und Siemens Unter Druck stehen Infineon, Vonovia ...

Den vollständigen Artikel lesen ...