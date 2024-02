DJ Fitch bestätigt RWE-Rating mit BBB+ - Ausblick stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Fitch hat die Bonität von RWE mit BBB+ bestätigt. Der Ausblick ist stabil, wie Fitch Ratings mitteilte. Die Rating-Bestätigung begründete Fitch mit dem robusten Geschäftsprofil des Energiekonzerns. Der DAX-Konzern verfüge über einen relativ gut vorhersehbaren Cashflow, der durch einen hohen Anteil an quasi-reguliertem EBITDA in hochwertigen Ländern gestützt werde. Den mittelfristige Fokus auf erneuerbare Technologien sieht Fitch als positiv für das Geschäftsprofil an.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2024 12:37 ET (17:37 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.