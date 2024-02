"Die europäische Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) hat erneut keine Mehrheit unter den EU-Mitgliedsstaaten gefunden. Die EU sollte die Richtlinie in dieser Form nicht mehr weiterverfolgen. Der deutsche Mittelstand ertrinkt auch ohne zusätzliche Belastungen aus Brüssel in Berichtspflichten und einer Flut von Fragebögen", so Dr. Dirk Jandura, Präsident des...

Den vollständigen Artikel lesen ...