Im Rahmen der anhaltenden Proteste der Landwirte in verschiedenen Mitgliedstaaten, darunter Spanien, und basierend auf dem Vorschlag für die Vereinfachung der GAP, der von der Europäischen Kommission am letzten Donnerstag präsentiert wurde, und den Vorschlägen der Mitgliedstaaten begann der Rat der EU-Landwirtschaftsminister laut FEPEX am Montag mit der Debatte über diese...

Den vollständigen Artikel lesen ...