Der Autovermieter hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Den Kunden von SIXT steht jetzt das Ladenetzwerk der VW-Tochter Elli mit fast 400.000 Ladepunkten offen. SIXT und Elli haben dafür die Ladelösung Sixt Charge entwickelt, die in die App des Autovermieters integriert ist. Laut eigener Aussage ist SIXT damit der erste große Autovermieter, der in seiner App alle Funktionen vom Finden der Ladepunkte bis zur Abrechnung zur Verfügung stellt. Der Clou: Die SIXT-Kunden brauchen keine Ladekarten, Apps oder Registrierungen von Drittanbietern mehr, da das Laden mit Elli über die in der App hinterlegte Kreditkarte abgerechnet wird.



