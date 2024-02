Der DAX hat am Mittwoch seine Rekordfahrt fortgesetzt und den fünften Tag in Folge ein neues Hoch markiert. Am Ende ging er 0,3 Prozent im Plus bei 17.601,22 Zählern aus dem Handel. Und auch die Vorzeichen für den heutigen Donnerstag sind gut. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent höher bei 17.624 Punkten.Im Blickpunkt stehen am heutigen Handelstag die Verbraucherpreise für Deutschland im Februar. Das Statistische Bundesamt gibt diese am Donnerstagnachmittag (14.00 ...

