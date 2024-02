Die Quartalsberichtssaison hat zwar bereits ihren Höhepunkt überschritten, doch noch immer "trudeln" spannende Zahlen ein.Hierzu zählen auch die Daten des US-amerikanischen Solarmodulherstellers First Solar, der am Dienstag (27. Februar) seine Finanzergebnisse veröffentlichte. Die Zahlen fielen stark aus. Der robuste Ausblick überzeugte die Marktakteure ebenfalls. Im Ergebnis profitierte die Aktie... First Solar mit überraschend starken ...

