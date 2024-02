Der Baustoffproduzent Heidelberg Materials hat in der vergangenen Woche solide Zahlen für das vierte Quartal des vergangenen Jahres sowie einen positiven Ausblick auf das laufende Jahr veröffentlicht. Dies kam am Markt gut an, der DAX-Title konnte erneut Boden gut machen. Und auch Analysten zeigten sich überwiegend bullish gestimmt.So hat etwa das Analysehaus Jefferies das Kursziel für die Heidelberg-Materials-Papiere von 104,40 auf 109,10 Euro angehoben. Dies liegt 22 Prozent über dem aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...