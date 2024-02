KION Group - Umsatzrekord, Marge und bereinigtes EBIT verdoppelt. 2023er Ergebnisse können sich sehen lassen. Und der Ausblick spricht von weiterer Ergebnisverbesserung in 2024. Dazu eine Dividendenerhöhung auf 0,70 EUR vorgeschlagen - gegenüber den 0,19 EUR für 2022 eine deutliche Steigerung.Lösungen der in den Vorjahren drückenden Lieferkettenproblemen, Preiserhöhungen und "Verbesserungen im Projektmanagement" sollen der Kern des Erfolgs trotz einer im Geschäftsjahr 2023 rückläufigen Nachfrage in den globalen Märkten für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen gewesen sein. "2023 haben wir ...

