Hören: https://open.spotify.com/episode/2lqVfhmcRrcbWASPvP0k6Q?si=4737462cd5374a11 Christian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien wieder intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankurt und Wien. Es ist der Podcast, der das Gefühl für den DAX bringt und es ist Donnerstag, der 29. Februar 2024 und so sieht es im Frühgeschäft aus. - DAX auf dem Weg zum 6. High in Folge- Anekdote zu Uli Hoeneß- Zalando, Sartorius gesucht- Beiersdorf, Infineon, Bayer schwächer- Morgen-Stress bei Beiersdorf- News: MTU, Daimler Truck, RWE, VW- Serien: BMW, Porsche, Henkel- ATX deutlich schwächer- Palfinger gesucht- 1 kg Gold kostet 60.353 Euro, mitgeteilt von Gold&Co- tradersplace.de Tournament: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...