München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von Amazon.com (ISIN US0231351067/ WKN 906866) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Anleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Im Jahr 1994 habe Jeff Bezos den Versandhändler Amazon in seiner Garage in Seattle gegründet. Die Gründung des Unternehmens sei von der Inspiration durch den längsten Fluss der Welt, den Amazonas, geleitet worden. Bezos habe mit der Gründung symbolisieren wollen, dass sein Unternehmen eine breite Vielfalt an Angeboten und Produkten bereithalte. Die von Bezos eingepflegte Arbeitsweise laute: "Es ist immer Tag 1". ...

