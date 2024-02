Von Roman Przibylla, Head Public Solutions, Head Public Solutions bei CAT Financial Products Die Magnificent 7 haben mittlerweile ein Niveau erreicht, das sie auch in Zukunft halten dürften. Nvidia ist derzeit nicht aufzuhalten und die Nachfrage nach Hochleistungschips für den Einsatz von künstlicher Intelligenz ist nach wie vor unglaublich hoch. Das wird auch noch eine Weile so bleiben. Amazon ist ein echtes Plattformunternehmen und hat eine enorme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...