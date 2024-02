EQS-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

123fahrschule SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2023 Köln, 29. Februar 2023 - 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F; Primärmarkt Börse Düsseldorf), eine digital getriebene Fahrschulkette in Deutschland mit Fokus auf E-Learning, hat heute den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023 vorgelegt. Dem Konzern ist es gelungen Umsatz und Ergebnis deutlich im Geschäftsjahr 2023 zu verbessern. So konnte die 123fahrschule den Umsatz um 23,7 % zum Vorjahreszeitraum auf TEUR 20.613 steigern. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 66,8 % auf TEUR -887. Der Vorstand der 123fahrschule SE schaut auf ein herausforderndes, aber im ganzen erfolgreiches Jahr 2023 zurück. Die Umsetzung der im Dezember 2022 beschlossenen Optimierungsmaßnahmen konnte im Laufe des Jahres abgeschlossen werden und sorgte neben einer klaren Effizienzsteigerung im operativen Geschäft für eine deutliche Verbesserung des EBITDA für das Geschäftsjahr 2023. Maßgeblich dazu beigetragen hat die Restrukturierung der Holding sowie die Neuallokation von Führungsaufgaben. Darüber hinaus konnte der Geschäftsbereich Berufskraftfahrerausbildung & Bildungsträger deutlich ausgebaut werden und hat damit maßgeblich zum Umsatzwachstum beigetragen. Somit hat die 123fahrschule trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingung im Jahr 2023 ein deutlich verbessertes Ergebnis erzielen können. Insbesondere konnte durch die getroffenen Maßnahmen das EBITDA im Marktvergleich deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert werden. Insgesamt ist das Geschäftsjahr 2023 dennoch als Transition Jahr zu betrachten und der Full-Year-Effekt der Maßnahmen wird sich positiv auf das Ergebnis des Jahres 2024 auswirken. Der vollständige Geschäftsbericht 2023 der 123fahrschule SE ist auf der Internetseite der Gesellschaft 123fahrschule.de/investor-relations verfügbar. Earnings Call Am 11. März 2024 findet um 14.00 Uhr MEZ findet ein Live-Video-Call in deutscher Sprache und um 16:00 Uhr MEZ in englischer Sprache statt. In diesem Call gibt die Gesellschaft auch einen Ausblick auf die anstehenden gesetzlichen Änderungen im Bereich Theorieunterricht und Einsatz von Simulatoren in Fahrschulen. Um am Video-Call teilzunehmen, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich unter: https://forms.office.com/e/whF8R5Xccm __________________________________________________________________________ Über die 123fahrschule SE Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 50 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren. Diese Einschätzung wurde anhand aller zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Geschäftsberichts 2023 und dieser vorliegenden Mitteilung zum Geschäftsbericht 2023 verfügbaren Informationen getroffen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Unsicherheiten, die außerhalb des Einflussbereichs des Konzerns liegen. Sollten die der Prognose zugrundeliegenden Annahmen nicht zutreffen oder die beschriebenen Risiken oder Chancen eintreten, können die tatsächlich eintretenden Ergebnisse deutlich von den im Ausblick getroffenen Aussagen abweichen. Sollte sich die Informationsgrundlage dahingehend ändern, dass ein wesentliches Abweichen von der Prognose überwiegend wahrscheinlich wird, so wird die 123fahrschule SE dies im Rahmen der gesetzlichen Veröffentlichungsvorschriften mitteilen.

Kontakt: 123fahrschuleSE Ihr Ansprechpartner: Boris Polenske Tel: 0221-177357-60 |ir@123fahrschule.de |www.123fahrschule.de Mehr Infos unter: 123fahrschule.de/investor-relations



