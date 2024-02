Die 123fahrschule (123fs) hat gestern einen politischen Schub bekommen, ausgelöst vor allem durch die CDU und ihren Verkehrsexperten Florian Müller. Eine parlamentarische Gruppe hat ein Konzept für die Digitalisierung der Fahrausbildung entwickelt. Ziel ist es, 1) die Kosten für den Führerschein für Fahrschüler um 25% zu senken und 2) den Führerschein trotz eines erheblichen Fahrlehrermangels wieder zugänglich zu machen. In Deutschland wird der Druck zur Digitalisierung immer größer, was nun auch durch diese politische Initiative bestätigt wird. Die Analysten von AlsterResearch sehen daher 123fs noch am ehesten in der Lage, vom Strukturwandel zu profitieren. Der erste Schritt wird das virtuelle Unterricht sein, die voraussichtlich 2024 im Gesetz verankert werden wird. Dann wird 123fs damit beginnen, seine Plattform zu skalieren und seine Wachstumspotenziale freizusetzen. In der Zwischenzeit kann sich das Management von 123fs auf das operative Wachstum konzentrieren. Die Analysten von AlsterResearch bestätigen ihr DCF-basiertes Kursziel von EUR 7,20 und ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/123fahrschule%20SE





China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken