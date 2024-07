EQS-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

123fahrschule schließt das erste Halbjahr 2023 mit einem Umsatz von 11 Mio. Euro und einem bereinigten vorläufigen EBITDA in Höhe von 0,5 Mio. Euro ab. Köln, 23. Juli 2024 - 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F, Primärmarkt Börse Düsseldorf), eine digital getriebene Fahrschulkette in Deutschland mit Fokus auf E-Learning, vermeldet einen positiven Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2024. Mit 11 Mio. Euro Umsatz hat das Unternehmen einen erneuten Umsatzrekord aufgestellt und damit den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht gesteigert. Im Geschäftsjahr 2024 steht weiterhin eines positiven EBITDA und auf das Gesamtjahr ein positiver Cash-Flow im Vordergrund. Das EBITDA für das 1. Halbjahr beträgt 0,09 Mio. Euro, kann aber mit dem Vorjahreswert im 1. Halbjahr 2023 von 0,19 Mio. Euro nicht verglichen werden, da das 1. Halbjahr 2024 durch zahlreiche Umstellungen im Rechnungswesen geprägt war, die einen unterjährigen Vergleich erschweren. Diese Umstellungen betrafen einmal Optimierungen im Rechnungswesen, durch die im 1. Halbjahr 2024 die unterjährige Abgrenzung verbessert wurde. Mit dieser Maßnahme wird sich das in den letzten Jahr stark negative EBITDA im Einzelmonat Dezember ab 2024 verbessern. Außerdem wurden im 1. Quartal 2024 durch die Veränderung und Straffung des Inkassoprozesses Kundenforderungen auf Einzelwertebene beschleunigt abgeschrieben. Nach dem alten Prozess wären diese frühestens 2025 ertragswirksam korrigiert worden. Das um diese einmaligen Faktoren bereinigte vorläufige EBITDA liegt bei ca. 0,5 Mio. Euro. Die Gesellschaft geht davon aus, dass im Gesamtjahr 2024 ein EBITDA von mindestens 0,5 Mio. Euro (bereinigt 1 Mio. Euro) erreicht wird. Für weiteres Wachstum auf Umsatz- und Ergebnisseite plant der Vorstand die Neueröffnung von weiteren Standorten in Berlin, Köln und Hamburg, wo das Unternehmen in den letzten Monaten besonders erfolgreich war und seine Digitalkompetenz optimal ausspielen kann. Die Erfahrung hat gezeigt, dass gerade in Städten mit bestehenden Standorten die Neueröffnung und damit eine Verdichtung des Filialnetzes, der günstigste Weg zur Expansion, Umsatzsteigerung und Ausbau des Marktanteils ist. Zur Finanzierung dieser Expansion gibt es derzeit Überlegungen, eine Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechtes bis maximal 10% des bestehenden Grundkapitals durchzuführen. Diese Überlegungen sollen in den nächsten Wochen nach Bewertung bestehender Standortoptionen und Ermittlung des damit verbundenen Liquiditätsbedarf in Abhängigkeit vom Marktumfeld und Investoreninteresse finalisiert werden. __________________________________________________________________________ Über die 123fahrschule SE Die 123fahrschule SE (Primärmarkt Düsseldorf, ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 50 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren. Kontakt: 123fahrschuleSE Ihr Ansprechpartner: Boris Polenske Tel: 0221-177357-60 ir@123fahrschule.de www.123fahrschule.de/investor-relations



