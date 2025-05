Jeden Tag Bullenmodus? Während die 30-jährige Staatsanleihe in den USA die magische Rendite-Marke von 5 % erklommen hat, steigen die Aktienmärkte schon fast täglich auf neue Höchststände. Im Fokus steht aber nicht mehr die NASDAQ, sondern der DAX 40-Index. Der Grund: US-Präsident Donald Trump bewirkt mit seiner Politik eine internationale Zurückhaltung gegenüber dem vormals engen Verbündeten. Zölle begrenzen das Wachstum, der Tourismus bricht ein, das schwächt den US-Dollar und lässt Fondsmanager weltweit nach anderen Anlagemöglichkeiten Ausschau halten. Steigende Zinsen und ein weiterwachsendes Haushaltsdefizit könnten damit zum ökonomischen Sprengstoff für das gelobte Land werden. Eine Erhöhung der Investitionsquoten wird hingegen seit Jahresbeginn in Europa festgestellt. Dort investieren Anleger nach den üppigen Investitionsbeschlüssen der öffentlichen Hand in Digitalisierung und Infrastruktur. Wo liegen die Chancen und Risiken?

Den vollständigen Artikel lesen ...