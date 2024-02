In den vergangenen Tagen hat nicht nur der DAX, sondern auch die bekannten US-Indizes wie Dow Jones, Nasdaq100 und der breite S&P500 mehrfach neue Rekordstände erreicht. Nun legen Anleger eine Verschnaufpause ein und nehmen erste Gewinne mit. Auch die Super-Micro-Aktie befindet sich in einer Konsolidierung. Das ist jetzt wichtig. Nach einem zweiten Anlauf der psychologisch wichtigen 1.000-Dollar-Marke befindet sich der Titel seit einigen Tagen in einer Konsolidierung. Am Donnerstag verlor die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...