Kion Group verdreifacht den Nettogewinn und erwartet eine bessere Zukunft

Pünktlich zum Ende der Quartalssaison meldet sich das MDAX® Unternehmen Kion Group zu Wort. Die Ergebnisse sind im Vergleich zum Jahr 2022 hervorragend, die Aktie erholt sich.



2023 war kein gutes Jahr für die Nachfrage von Flurförderzeuge und Lieferketten-Lösungen. Bei dem präsentierten Jahresbericht von der Kion Group ist der Umsatz nur um 2,7% gestiegen. In 2022 ist das Ergebnis über 80% gesunken. Dies könnte auch unter anderen Aspekten erklären, wie die Firma geschafft hat, das Konzernergebnis für das abgelaufene Jahr auf 314,4 Millionen Euro zu verdreifachen. Das EBITDA hat sich auch um 42,6% erhöht.



Wie der Vorstandsvorsitzender erläutert hat, ist die Firma "auf dem Weg zu nachhaltigem und profitablem Wachstum". Dieser Anstieg an Effizienz habe die Profitabilität des deutschen Unternehmens deutlich gesteigert. Die Investoren sind von diesen Wörtern überzeugt worden, die Aktie steigt heute über 5%.









