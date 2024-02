Teilen: Hajime Takata, Vorstandsmitglied der Bank of Japan (BoJ), sagte am Donnerstag, dass die Zentralbank "flexible Maßnahmen in Erwägung ziehen muss, einschließlich eines Ausstiegs aus dem geldpolitischen Stimulus". Wichtige Zitate Das Erreichen des Inflationsziels von 2% ist trotz der unsicheren Wirtschaftsaussichten in Sicht. Zu den Ausstiegsmaßnahmen ...

