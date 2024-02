(shareribs.com) Frankfurt / New York 29.02.2024 - Technologiewerte bewegen sich am Donnerstag überwiegend im Plus. In Frankfurt legen die Papiere von Nordex und SMA Solar kräftig zu. An der Wall Street geht es für AMD und Nvidia aufwärts. Der DAX steigt um 0,6 Prozent auf 17.704 Punkte, gestützt von Siemens Energy, MTU Aero Engines und Allianz. Unter Druck stehen Beiersdorf, Bayer und Commerzbank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...