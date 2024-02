Teilen: Die Einzelhandelsumsätze in Deutschland sind im Januar um 0,4% gesunken und haben sich damit von einem Rückgang von 1,6% im Dezember abgeschwächt, wie die offiziellen Daten von Destatis am Donnerstag zeigen. Die Markterwartungen lagen bei einem Anstieg von 0,5%. Die Einzelhandelsumsätze in der größten Volkswirtschaft der Eurozone sanken im ...

